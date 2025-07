Club tricot Bibliothèque Vaclav Havel Paris

Club tricot Bibliothèque Vaclav Havel Paris samedi 6 septembre 2025 .

Une fois par mois, apportez vos pelotes et vos aiguilles et venez échanger conseils, astuces et moment convivial entre amatrices et amateurs de travaux d’aiguille !

Le samedi 04 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 06 septembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T14:30:00+02:00

2025-09-06T14:30:00+02:00_2025-09-06T16:00:00+02:00;2025-10-04T14:30:00+02:00_2025-10-04T16:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T16:00:00+02:00

Date(s) : Venez tricoter, crocheter, carder et, surtout, échanger en toute convivialité ! Débutant·es bienvenu·es !2025-09-06T14:30:00+02:00_2025-09-06T16:00:00+02:00;2025-10-04T14:30:00+02:00_2025-10-04T16:00:00+02:00

Bibliothèque Vaclav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel