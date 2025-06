Atelier dessin avec Quentin Schawb, auteur d’Albert et les oiseaux Bibliothèque Vaclav Havel Paris 4 octobre 2025

Quentin Schwab, auteur de l’album jeunesse Albert et les oiseaux, vous propose un atelier de dessins destinés aux enfants de 5 à 10 ans autour des oiseaux et des plantes. L’auteur montrera aux enfants qu’ils ont déjà chacun un style graphique sans le savoir et qu’ils peuvent faire beaucoup avec peu de moyens.

Le samedi 04 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Inscription à la bibliothèque ou par téléphone

Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T17:30:00+02:00

2025-10-04T15:30:00+02:00_2025-10-04T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T19:00:00+02:00

Bibliothèque Vaclav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel?locale=fr_FR

Atelier de dessin autour des oiseaux et des plantes