Le goût de la Dolce Vita : rencontre avec l’autrice Sophie Floreani Bibliothèque Valeyre Paris samedi 20 septembre 2025.

Le goût de la Dolce Vita clôture

une saga familiale empreinte d’italianité qui emmène le lecteur aux quatre

coins du Monde, dont la Russie, l’Écosse, les États-Unis et bien sûr l’Italie,

entre amour, désillusion et intrigue.

Les romans montrent comment Abondance,

l’héroïne, parvient à s’accomplir malgré et grâce à son éducation matriarcale à

l’italienne, mettant en avant des figures féminines fortes et la ville de

Naples.

Chaque livre de cette saga en trois tomes parue aux éditions Au pays rêvé peut se lire indépendamment.

Biographie

Sophie Floreani est née en France de parents

italiens. Elle baigne dans la culture italienne depuis son enfance et est

très attachée à Naples, sa ville de cœur. Elle a quitté un emploi salarié

de premier plan, devenant free-lance pour pouvoir gérer son temps et

écrire. Après Italienne sang pour sang et L’inconnu de Naples, ce troisième

ouvrage signe sa décision de poursuivre son chemin littéraire.

Pour adultes, entrée libre.

Sophie Floreani nous expliquera comment elle est devenue écrivaine

Le samedi 20 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr