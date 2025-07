La lune et nous : exposition Bibliothèque Valeyre Paris

La lune et nous : exposition Bibliothèque Valeyre Paris lundi 29 septembre 2025.

En 1969, les 1ers astronautes ont posé le pied sur la lune.

Depuis, de nombreuses missions spatiales nous ont permis de connaître cet astre

si proche et si mystérieux. Une exposition réalisée par le CNES.

Qu’est-ce que le CNES ( Centre National d’Etudes

Spatiales) ? À la fois agence de programme, centre technique et opérateur

spatial, le CNES, créé en 1961, réunit toutes les fonctions permettant au gouvernement

français de définir et mettre en œuvre sa stratégie spatiale, ainsi que de

déployer les politiques publiques qui requièrent l’appui du secteur spatial

(gestion des territoires, agriculture, santé, télécommunications, catastrophes

naturelles, défense, etc.).

Pour tous, entrée libre.

A l’occasion d’Automne de la science 2025 consacré à l’espace et à l’astronomie

Du mardi 30 septembre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

gratuit

Tout public.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr