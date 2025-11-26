Bibliothèque vivante à 15h sur entrée libre, ouverte à tous.tes à partir de 11 ans.

Café-philo à partir de 17h, sur inscription.

Venez écouter un livre vivant issu d’une bibliothèque pas comme les autres, où les livres sont des personnes qui partagent une facette de leur vie ; évènement suivi d’un café-philo animé par Nathalie Berlu, professeure de philosophie.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Bibliothèque Maryse Condé 17 rue Sorbier 75020 Paris

+33146361779 bibliotheque.maryse-conde@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/ https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/