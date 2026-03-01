Bibliothèque vivante des récits à écouter, des expériences à partager l’Archipel Fouesnant

Bibliothèque vivante des récits à écouter, des expériences à partager

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Et si on empruntait une personne comme on emprunte un livre ?

Dans une bibliothèque vivante, les livres sont des personnes.Pendant une quinzaine de minutes, en petit groupe ou en tête-à-tête, vous pouvez emprunter un livre vivant et écouter son histoire, échanger, poser des questions.

À l’occasion de la clôture de sa saison culturelle autour de la Turquie, la Médiathèque vous invite à rencontrer des femmes et des hommes qui partagent des récits ayant un lien, proche ou lointain, avec la Turquie parcours de vie, recettes culinaires, exils, langues, mémoires, engagements, héritages…

Dans une ambiance conviviale et détendue, ce rendez-vous est une invitation à la rencontre, à l’écoute et au dialogue. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bibliothèque vivante des récits à écouter, des expériences à partager

L’événement Bibliothèque vivante des récits à écouter, des expériences à partager Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-11 par OT FOUESNANT LES GLENAN