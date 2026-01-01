Bibliothèque vivante Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy

Bibliothèque vivante

Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 18:00:00

2026-01-23

Venez découvrir des récits de vie et partager une moment convivial avec des livres vivants !

Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr

Come and discover life stories and share a convivial moment with living books!

