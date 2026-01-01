Bibliothèque vivante Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy
Bibliothèque vivante Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy vendredi 23 janvier 2026.
Bibliothèque vivante
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 18:00:00
2026-01-23
Venez découvrir des récits de vie et partager une moment convivial avec des livres vivants !
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Come and discover life stories and share a convivial moment with living books!
L’événement Bibliothèque vivante Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon