Bibliothèque vivante TARBES Tarbes

Bibliothèque vivante

TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre de la Journée des Droits des femmes, venez discuter avec des femmes qui exercent un métier masculin .

Tout public

.

English :

As part of Women’s Rights Day, come and chat with women who work in male professions.

Open to all

