Bibliothèque vivante TARBES Tarbes
Bibliothèque vivante TARBES Tarbes samedi 7 mars 2026.
Bibliothèque vivante
TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Dans le cadre de la Journée des Droits des femmes, venez discuter avec des femmes qui exercent un métier masculin .
Tout public
.
TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 38 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Women’s Rights Day, come and chat with women who work in male professions.
Open to all
L’événement Bibliothèque vivante Tarbes a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de Tarbes|CDT65