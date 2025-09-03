Bibliothèque vivante Médiathèque de Tence Tence

Bibliothèque vivante Médiathèque de Tence Tence mercredi 3 septembre 2025.

Bibliothèque vivante

Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 18:30:00

fin : 2025-09-03

Date(s) :

2025-09-03

Partagez un moment convivial avec des livres vivants, venez découvrir des récits de vie !

.

.

Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr

English :

Share a convivial moment with living books, come and discover life stories!

.

German :

Teilen Sie einen geselligen Moment mit lebendigen Büchern, kommen Sie und entdecken Sie Lebensgeschichten!

.

Italiano :

Condividete un momento di convivialità con i libri viventi, venite a scoprire le storie di vita!

.

Espanol :

Comparta un momento de convivencia con libros vivos, ¡venga a descubrir historias de vida!

.

L’événement Bibliothèque vivante Tence a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon