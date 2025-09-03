Bibliothèque vivante Médiathèque de Tence Tence
Bibliothèque vivante
Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Début : 2025-09-03 18:30:00
fin : 2025-09-03
2025-09-03
Partagez un moment convivial avec des livres vivants, venez découvrir des récits de vie !
Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Share a convivial moment with living books, come and discover life stories!
German :
Teilen Sie einen geselligen Moment mit lebendigen Büchern, kommen Sie und entdecken Sie Lebensgeschichten!
Italiano :
Condividete un momento di convivialità con i libri viventi, venite a scoprire le storie di vita!
Espanol :
Comparta un momento de convivencia con libros vivos, ¡venga a descubrir historias de vida!
