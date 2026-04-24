Bibliothèques en scène Clarinette Saxophone Flûte à bec Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg
Bibliothèques en scène Clarinette Saxophone Flûte à bec Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg jeudi 4 juin 2026.
Phalsbourg
Bibliothèques en scène Clarinette Saxophone Flûte à bec
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04 19:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Avec les élèves des classes de clarinette, saxophone et flûte à bec des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public
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Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr
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English :
With students from the clarinet, saxophone and recorder classes taught by teachers from the École de Musique Intercommunale.
L’événement Bibliothèques en scène Clarinette Saxophone Flûte à bec Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG