Bibliothèques en scène Clarinette Saxophone Flûte à bec Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg

Phalsbourg

Bibliothèques en scène Clarinette Saxophone Flûte à bec

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04 19:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Avec les élèves des classes de clarinette, saxophone et flûte à bec des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public

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Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr

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English :

With students from the clarinet, saxophone and recorder classes taught by teachers from the École de Musique Intercommunale.

L’événement Bibliothèques en scène Clarinette Saxophone Flûte à bec Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG