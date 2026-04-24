Bibliothèques en scène Guitare et batterie Salle des Fêtes Phalsbourg
Bibliothèques en scène Guitare et batterie Salle des Fêtes Phalsbourg mercredi 3 juin 2026.
Phalsbourg
Bibliothèques en scène Guitare et batterie
Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03 19:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Avec les élèves des classes de guitare et de batterie des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public
0 .
Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@paysdephalsbourg.fr
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English :
With students from the guitar and drum classes taught by the École de Musique Intercommunale.
L’événement Bibliothèques en scène Guitare et batterie Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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