Bibliothèques en scène Violon violoncelle harpe Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg

Phalsbourg

Bibliothèques en scène Violon violoncelle harpe

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-26 18:00:00

fin : 2026-05-26 19:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Avec les élèves des classes de violon, violoncelle et de harpe de l’École de Musique Intercommunale.Tout public

0 .

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr

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English :

With students from the violin, cello and harp classes of the École de Musique Intercommunale.

L’événement Bibliothèques en scène Violon violoncelle harpe Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG