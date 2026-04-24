Bibliothèques en scène Violon violoncelle harpe Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg
Bibliothèques en scène Violon violoncelle harpe Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg mardi 26 mai 2026.
Phalsbourg
Bibliothèques en scène Violon violoncelle harpe
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 19:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Avec les élèves des classes de violon, violoncelle et de harpe de l’École de Musique Intercommunale.Tout public
0 .
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr
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English :
With students from the violin, cello and harp classes of the École de Musique Intercommunale.
L’événement Bibliothèques en scène Violon violoncelle harpe Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG