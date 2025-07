Bibliothèques idéales Festival littéraire de Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-10

fin : 2025-10-05

2025-09-10

Forte de sa tradition littéraire et de l’excellence et du dynamisme de sa filière du livre, la ville accueille chaque année le festival des Bibliothèques idéales, réunissant les talents et les plumes qui habitent le paysage littéraire français et international. Une programmation exigeante y allie rencontres d’écrivains, débats, exercices d’admiration, lectures musicales…

Au total, pas loin de 70 rendez-vous sont programmés dans toute la ville, pour la plupart gratuits.

Informations pratiques et détails de la programmation sur https://biblideales.fr/. 0 .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

