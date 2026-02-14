Bibliotron, La Tour des Villains, Le Montsaugeonnais

Bibliotron La Tour des Villains Le Montsaugeonnais

Bibliotron, La Tour des Villains, Le Montsaugeonnais mercredi 25 mars 2026.

Bibliotron Mercredi 25 mars, 17h00 La Tour des Villains Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-25T17:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:35:00+01:00
Fin : 2026-03-25T17:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:35:00+01:00

Marchant sur les traces de Robert Sharley Jr, le fondateur de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux chercheurs soient parvenus à donner vie à des livres grâce à une étrange machine.
L’expérience peut enfin commencer… mais les créatures qui émergent de la machine s’avèrent… comment dire… légèrement incontrôlables.

La Tour des Villains Montsaugeon Le Montsaugeonnais 52190 Montsaugeon Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « tour@montsaugeon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 79 25 20 18 »}]
Il paraît que le Bibliotron fonctionne. Deux scientifiques, probablement des amateurs, vont tenter de nous en faire la démonstration. Tout public / Famille Marionnettes

©Loiseau