Bibliotron, La Tour des Villains, Le Montsaugeonnais

Bibliotron Mercredi 25 mars, 17h00 La Tour des Villains Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T17:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:35:00+01:00

Fin : 2026-03-25T17:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:35:00+01:00

Marchant sur les traces de Robert Sharley Jr, le fondateur de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux chercheurs soient parvenus à donner vie à des livres grâce à une étrange machine.

L’expérience peut enfin commencer… mais les créatures qui émergent de la machine s’avèrent… comment dire… légèrement incontrôlables.

La Tour des Villains Montsaugeon Le Montsaugeonnais 52190 Montsaugeon Haute-Marne Grand Est

Il paraît que le Bibliotron fonctionne. Deux scientifiques, probablement des amateurs, vont tenter de nous en faire la démonstration. Tout public / Famille Marionnettes

©Loiseau