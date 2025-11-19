BibliOtron Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier
BibliOtron Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier mercredi 19 novembre 2025.
BibliOtron Mercredi 19 novembre, 19h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T19:00:00+01:00 – 2025-11-19T19:40:00+01:00
Fin : 2025-11-19T19:00:00+01:00 – 2025-11-19T19:40:00+01:00
Il paraît que le Bibliotron fonctionne.
Deux scientifiques, probablement des amateurs, vont tenter de nous en faire la démonstration… Car il semblerait que ces deux chercheurs soient parvenus à donner vie à des livres grâce à cette étrange machine.
L’expérience peut enfin commencer… Mais les créatures qui émergent de la machine s’avèrent…comment dire…légèrement incontrôlables.
Tout public à partir de 7 ans.
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Par Babel Fish Cie Spectacle
C.Loiseau