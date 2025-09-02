BibliOtron Noyon

BibliOtron Noyon vendredi 23 janvier 2026.

Place Aristide Briand Noyon Oise

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Marionnette | Dès 7 ans | Babel Fish Compagnie

Deux scientifiques farfelus, Hervé Dubois et Michel Dupuis, dont le statut professionnel reste incertain, se lancent dans une démonstration pour prouver l’efficacité du BibliOtron. Cette curieuse machine a pour vocation de donner vie aux figures littéraires en concevant des marionnettes uniques, entièrement composées de morceaux de livres méticuleusement découpés et réassemblés. Du Petit Prince à Vingt-mille-lieux sous les mers, certains de nos grands classiques prendront ainsi vie sous nos yeux. Quand tout à coup, les créations se manifestent… Préparez-vous à être surpris et emportés par cet ovni !

Réservation https://billetterie.noyon.fr/ 6 .

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

