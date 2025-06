Bibliotron spectacle de marionnettes Le Geyser Bellerive-sur-Allier 29 juin 2025 07:00

Allier

Bibliotron spectacle de marionnettes Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

2025-06-29

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Avez-vous déjà vu un BibliOtron ? Une étrange machine créatrice de livres et de petites choses légèrement invraisemblables.

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 culture@ville-bellerive.com

English :

PUPPET SHOW

Have you ever seen a BibliOtron? A strange machine that creates books and slightly improbable little things.

German :

PUPPENSPIEL

Haben Sie schon einmal einen BibliOtron gesehen? Eine seltsame Maschine, die Bücher und andere kleine, leicht unwahrscheinliche Dinge erschafft.

Italiano :

SPETTACOLO DI PUPAZZI

Avete mai visto un BibliOtron? Una strana macchina che crea libri e altre cose un po’ improbabili.

Espanol :

ESPECTÁCULO DE TÍTERES

¿Ha visto alguna vez un BibliOtron? Una extraña máquina que crea libros y otras cosas ligeramente improbables.

mis à jour le 2025-06-18