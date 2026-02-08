BibliovOres Marcq-en-Barœul

BibliovOres

56 Rue Albert Bailly Marcq-en-Barœul Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

On y dévore des livres, on échange nos coups de cœur (et nos coups de griffe), on écrit, on lit à voix haute, on partage des histoires… bref, on fait vivre les mots autrement.

Si tu aimes lire, discuter, rêver ou simplement découvrir, rejoins la bande !

56 Rue Albert Bailly Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France bibliovores@marcq-en-baroeul.fr

English :

Here, we devour books, exchange favorites (and gripes), write, read aloud, share stories? in short, we bring words to life in a whole new way.

If you like reading, chatting, dreaming or simply discovering, join the gang!

