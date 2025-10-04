Biblio’vrac à la Médiathèque Médiathèque – Pôle culturel de Danjoutin Danjoutin

Biblio’vrac à la Médiathèque Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque – Pôle culturel de Danjoutin Territoire-de-Belfort

Entrée libre

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

BIBLIO’VRAC – Une matinée autour de l’écologie et du partage

Dans le cadre de l’opération Biblis en folie, la Médiathèque – Pôle culturel de Danjoutin vous invite à une matinée conviviale autour du développement durable, pour petits et grands

Au programme :

Atelier créatif : fabrication de tote bags ou pochettes à livres à partir de matériaux recyclés, avec personnalisation possible

Mini-zone « Donne & Troque ton livre » : un espace d’échange pour les enfants

Coin lecture « Verts mots » : livres sur l’écologie, le climat, la biodiversité

Conte éco-responsable : pour sensibiliser les plus jeunes

Jeu « Vrai ou Faux ? » : quiz sur les éco-gestes, avec des livres jeunesse à gagner

Médiathèque – Pôle culturel de Danjoutin Place de l'Europe 90400 DANJOUTIN Danjoutin 90400 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 58 12 03

Mairie de Danjoutin