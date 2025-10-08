Biblis en folie 2ème édition Bibliothèque Pierrelatte
Biblis en folie 2ème édition Bibliothèque Pierrelatte mercredi 8 octobre 2025.
Biblis en folie 2ème édition
Bibliothèque 2 boulevard Albert Einstein Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 09:00:00
fin : 2025-10-08 12:00:00
Date(s) :
2025-10-08
Informations et réservations par téléphone, mail ou sur place.
.
Bibliothèque 2 boulevard Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
English :
Information and reservations by phone, e-mail or on site.
German :
Informationen und Reservierungen per Telefon, E-Mail oder vor Ort.
Italiano :
Informazioni e prenotazioni per telefono, e-mail o in loco.
Espanol :
Información y reservas por teléfono, correo electrónico o in situ.
L’événement Biblis en folie 2ème édition Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence