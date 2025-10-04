Biblis en Folie à Chazé-Henry : lectures, bricolage, patrimoine Point lecture de Chazé-Henry Ombrée d’Anjou

Biblis en Folie à Chazé-Henry : lectures, bricolage, patrimoine Samedi 4 octobre, 10h00 Point lecture de Chazé-Henry Maine-et-Loire

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Les bénévoles du point lecture de Chazé-Henry vous proposent lors d’une matinée des lectures et bricolage sur le thème de l’automne, une présentation du patrimoine de Chazé-Henry (fours à chaux, anciennes photos, chant…) ainsi qu’une présentation des ateliers cuisine et fleurs de l’association Familles Rurales.

Point lecture de Chazé-Henry rue d'anjou, chazé-henry, ombrée d'anjou Ombrée d'Anjou 49420 Chazé-Henry Maine-et-Loire Pays de la Loire

