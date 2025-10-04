Biblis en Folie à Chéry-les-Pouilly Chéry-lès-Pouilly

Rue de Crécy Chéry-lès-Pouilly Aisne

Gratuit

0

Gratuit

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

Ce sont les journées nationales dédiées aux médiathèques et bibliothèques qui tapissent nos territoires, alors voyons ce qui se passera plus précisément dans le Laonnois

>> Scientichry Intelligences

Une animation destinée aux enfants de 5 à 13 ans avec une illustratrice ou un illustrateur de livres jeunesse sous forme d’atelier créatif, associé à la semaine du livre de Merlieux…

RV à la bibliothèque de 14h à 17h

>> Portes ouvertes de la bibliothèque

Venez à la découverte de nos ouvrages, fonds documentaires, romans, films et musiques, BD, pour adultes et enfants !

RV à la bibliothèque de 10h à 13h et de 14h à 18h 0 .

Rue de Crécy Chéry-lès-Pouilly 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 63 15 46 65 livremonami@yahoo.fr

