Biblis en Folie à la Médiathèque A. Camus Rue Clavetière Marmande

Rue Clavetière Médiathèque Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

2025-10-04 2025-10-05

La médiathèque Albert Camus participe à l’événement national Biblis en Folie initié par le ministère de la Culture. Pour cette occasion, elle s’est associée avec plusieurs associations marmandaises afin de vous proposer un programme riche en événements !

Programme complet sur le site Internet de la ville de Marmande .

Rue Clavetière Médiathèque Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Biblis en Folie à la Médiathèque A. Camus

The Albert Camus multimedia library is taking part in the national event « Biblis en Folie », initiated by the French Ministry of Culture. To mark the occasion, it has teamed up with a number of local associations to bring you a program packed with events!

German : Biblis en Folie à la Médiathèque A. Camus

Die Mediathek Albert Camus nimmt an der landesweiten Veranstaltung « Biblis en Folie » teil, die vom französischen Kulturministerium ins Leben gerufen wurde. Zu diesem Anlass hat sie sich mit mehreren Vereinen aus Marmandaise zusammengetan, um Ihnen ein ereignisreiches Programm zu bieten!

Italiano :

La Biblioteca multimediale Albert Camus partecipa all’evento nazionale « Biblis en Folie », organizzato dal Ministero della Cultura francese. Per l’occasione, ha unito le forze con diverse associazioni locali per offrirvi un ricco programma di eventi!

Espanol : Biblis en Folie à la Médiathèque A. Camus

La biblioteca multimedia Albert Camus participa en la manifestación nacional « Biblis en Folie », organizada por el Ministerio de Cultura francés. Para celebrarlo, se ha unido a varias asociaciones locales para ofrecerle un programa repleto de actos

