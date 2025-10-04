Biblis en folie Bibliothèque municipale Lamartine Aix-les-Bains
Bibliothèque municipale Lamartine 2 rue Lamartine Aix-les-Bains Savoie
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
La bibliothèque participe aux Biblis en folie.
A l’occasion de la 2ᵉ édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, la bibliothèque s’associe à l’événement Biblis en folie, qui se tiendra les 3, 4 et 5 octobre 2025.
Bibliothèque municipale Lamartine 2 rue Lamartine Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 61 29 40 l.mouchetan@aixlesbains.fr
English :
The library takes part in Biblis en folie.
To mark the 2nd edition of the Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, the library is taking part in the Biblis en folie event, to be held on October 3, 4 and 5, 2025.
German :
Die Bibliothek nimmt an den Biblis en folie teil.
Anlässlich der 2. Nationalen Tage der Bibliotheken und Mediatheken nimmt die Bibliothek an der Veranstaltung Biblis en folie teil, die am 3., 4. und 5. Oktober 2025 stattfindet.
Italiano :
La biblioteca partecipa a Biblis en folie.
In occasione della seconda edizione delle giornate nazionali dedicate alle biblioteche e alle mediateche, la biblioteca partecipa all’evento Biblis en folie, che si terrà il 3, 4 e 5 ottobre 2025.
Espanol :
La biblioteca participa en Biblis en folie.
Con motivo de la 2ª edición de las jornadas nacionales dedicadas a las bibliotecas y mediatecas, la biblioteca participa en el evento Biblis en folie, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre de 2025.
