Biblis en folie Animations à la Bibliothèque de POURRAIN Vau de La Chapelle Pourrain samedi 4 octobre 2025.

Vau de La Chapelle Bibliothèque & Salle voûtée Pourrain Yonne

Gratuit

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

Tournoi d’échecs avec l’AJA Echiquier Auxerrois

Tournoi Mario Kart

Jeux de société sur le thème des trains (Les Aventuriers du Rail, Golden Train, Domino Train Mexicain, …)

Autres jeux de société

Ouvert à tous Entrée libre et gratuite .

Vau de La Chapelle Bibliothèque & Salle voûtée Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 01 90 28 bibliotheque.pourrain@gmail.com

