Biblis en folie Animations surprises Ambeyrac

17 rue Cap del Mas Ambeyrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-10-04

2025-10-04

Les bibliothécaires ne manquent pas d’inventivité et vous réservent une matinée pleine de surprises pour s’émerveiller et s’amuser avec les livres.

Objet de découverte et d’étonnement, le livre peut être présenté, lu, manipulé… et bien plus encore !

Tout public .

17 rue Cap del Mas Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie +33 7 87 64 58 45

English :

The librarians are full of inventiveness, and have a morning full of surprises in store for you to marvel at and have fun with books.

German :

Den Bibliothekarinnen mangelt es nicht an Einfallsreichtum und sie bereiten Ihnen einen Vormittag voller Überraschungen zum Staunen und Spaß mit Büchern.

Italiano :

I bibliotecari sono pieni di inventiva e hanno in serbo per voi una mattinata piena di sorprese per stupirvi e divertirvi con i libri.

Espanol :

Los bibliotecarios están llenos de inventiva y te tienen preparada una mañana llena de sorpresas para que te maravilles y te diviertas con los libros.

