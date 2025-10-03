Biblis en Folie « Apéro Quiz Musical » à La Roche-Chalais La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Vendredi 03 octobre 2025 de 17h30 à 19h : Biblis en folie Apéro Quiz Musical Gratuit et ouvert
à tous Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) Contact Tél. 05.53.90.67.90 –
mediatheque@larochechalais.fr
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
English : Biblis en Folie « Apéro Quiz Musical » à La Roche-Chalais
Friday, October 03, 2025 from 5:30 pm to 7 pm: Biblis en folie ? Musical Aperitif Quiz ? Free and open
to all Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) Contact: Tel: 05.53.90.67.90 –
mediatheque@larochechalais.fr
German : Biblis en Folie « Apéro Quiz Musical » à La Roche-Chalais
Freitag, 03. Oktober 2025 von 17:30 bis 19:00 Uhr: Biblis im Rausch? Aperitif Musical Quiz ? Kostenlos und offen
für alle Städtische Mediathek (14, rue de l’Apre-Côte) Kontakt: Tel.: 05.53.90.67.90 –
mediatheque@larochechalais.fr
Italiano :
Venerdì 03 ottobre 2025 dalle 17:30 alle 19:00: Biblis en folie ? Aperitivo musicale a quiz ? Gratuito e aperto
gratuito e aperto a tutti Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) Contatto: Tel: 05.53.90.67.90 –
mediatheque@larochechalais.fr
Espanol : Biblis en Folie « Apéro Quiz Musical » à La Roche-Chalais
Viernes 03 octubre 2025 de 17:30 a 19:00: Biblis en folie ? Aperitivo musical Quiz ? Gratuito y abierto
para todos Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) Contacto: Tel
mediatheque@larochechalais.fr
