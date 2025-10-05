Biblis en folie après-midi jeux Baladou
Biblis en folie après-midi jeux Baladou dimanche 5 octobre 2025.
Biblis en folie après-midi jeux
75 route de Martel Baladou Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Pour clôturer ce week-end des Biblis en Folie, passons une après-midi autour de jeux de société pour se divertir en famille ou entre amis
Tout public
Collation offerte
75 route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 5 65 41 24 83
English :
To round off this weekend of Biblis en Folie, let’s spend an afternoon playing board games with family and friends
Open to all
Snack offered
German :
Zum Abschluss dieses Wochenendes der « Biblis en Folie » sollten wir einen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen verbringen, um uns mit der Familie oder mit Freunden zu amüsieren
Für alle Altersgruppen
Angebotener Imbiss
Italiano :
Per concludere questo fine settimana di Biblis en Folie, trascorriamo un pomeriggio di giochi da tavolo con la famiglia e gli amici
Aperto a tutti
Merenda offerta
Espanol :
Como colofón a este fin de semana de Biblis en Folie, pasemos una tarde jugando a juegos de mesa con la familia y los amigos
Abierto a todos
Merienda ofrecida
L’événement Biblis en folie après-midi jeux Baladou a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Vallée de la Dordogne