Biblis en folie après-midi jeux Baladou

Biblis en folie après-midi jeux

75 route de Martel Baladou Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Pour clôturer ce week-end des Biblis en Folie, passons une après-midi autour de jeux de société pour se divertir en famille ou entre amis

Tout public

Collation offerte

75 route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 5 65 41 24 83

English :

To round off this weekend of Biblis en Folie, let’s spend an afternoon playing board games with family and friends

Open to all

Snack offered

German :

Zum Abschluss dieses Wochenendes der « Biblis en Folie » sollten wir einen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen verbringen, um uns mit der Familie oder mit Freunden zu amüsieren

Für alle Altersgruppen

Angebotener Imbiss

Italiano :

Per concludere questo fine settimana di Biblis en Folie, trascorriamo un pomeriggio di giochi da tavolo con la famiglia e gli amici

Aperto a tutti

Merenda offerta

Espanol :

Como colofón a este fin de semana de Biblis en Folie, pasemos una tarde jugando a juegos de mesa con la familia y los amigos

Abierto a todos

Merienda ofrecida

