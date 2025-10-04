Biblis en folie Argenton-sur-Creuse

Biblis en folie Argenton-sur-Creuse samedi 4 octobre 2025.

Biblis en folie

7B Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Journées nationales dédiées aux bibliothèques, Biblis en folie. une programmation festive et gratuite !

10 h à 12 h Séance Motricité libre en partenariat avec le Relais Petite Enfance de la collectivité pour des enfants de 9 mois à 2 ans.

Laissez votre enfant explorer le parcours ramper, se cacher dans le tunnel, descendre et remonter du toboggan, faire rouler des balles, trouver son équilibre…

11 h 00 Inauguration de l’espace ludothèque

14 h 30 ou 16 h 00 Escape Game « Mémoires de la forêt » Enfant à partir de 8 ans /Sur inscription au 02.54.24.27.01. .

7B Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 07 01

L’événement Biblis en folie Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Vallée de la Creuse