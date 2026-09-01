BIBLIS EN FOLIE Aspet
mercredi 30 septembre 2026 · Aspet
Informations pratiques
Aspet
BIBLIS EN FOLIE
MÉDIATHÈQUE Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 09:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
La journée nationale des bibliothèques revient pour sa 3ème édition !
9h30-17h30 foire aux livres : don d’ouvrage déclassés de la médiathèque,
10h30 « tricotez des chaussettes pour la bibliothèque »,
10h30 atelier créatif cartes pop-up pour enfants,
15h15 atelier d’écriture « Ecrivez vos haïkus » rdv à l’office de tourisme,
16h30 goûter des lecteurs : venez partager vos coups de coeur ! .
MÉDIATHÈQUE Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 bibliotheque@mairie-aspet31.fr
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English :
National Library Day is back for its 3rd edition!
L’événement BIBLIS EN FOLIE Aspet a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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