Informations pratiques

Aspet

BIBLIS EN FOLIE

MÉDIATHÈQUE Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 09:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

La journée nationale des bibliothèques revient pour sa 3ème édition !

9h30-17h30 foire aux livres : don d’ouvrage déclassés de la médiathèque,

10h30 « tricotez des chaussettes pour la bibliothèque »,

10h30 atelier créatif cartes pop-up pour enfants,

15h15 atelier d’écriture « Ecrivez vos haïkus » rdv à l’office de tourisme,

16h30 goûter des lecteurs : venez partager vos coups de coeur ! .

MÉDIATHÈQUE Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 bibliotheque@mairie-aspet31.fr

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English :

National Library Day is back for its 3rd edition!

L’événement BIBLIS EN FOLIE Aspet a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE