Biblis en folie — atelier de création numérique La Médiathèque Trouville-sur-Mer
samedi 3 octobre 2026 · La Médiathèque · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Biblis en folie — atelier de création numérique
La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Samedi 3 octobre à 10 h 30, la Médiathèque de Trouville-sur-Mer fête Biblis en folie : initiation à la création numérique et fabrication de son propre marque-page. Gratuit, sur réservation.
Le temps d’un samedi matin, la Médiathèque de Trouville-sur-Mer participe à Biblis en folie et ouvre ses portes à la création numérique.
Les participants s’initient aux outils de fabrication numérique et repartent avec leur propre marque-page, réalisé sur place.
Une découverte accessible à tous, à partager en famille ou entre curieux.
Infos pratiques
– Date : samedi 3 octobre 2026
– Horaire : 10 h 30
– Lieu : La Médiathèque, place Maréchal Foch
– Tarif : gratuit
– Réservation : indispensable au 02 50 31 00 23 .
La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23
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English : Biblis en folie — atelier de création numérique
On Saturday 3 October at 10.30 am, the Trouville-sur-Mer Media Centre is hosting ‘Biblis en folie’: an introduction to digital creativity and a workshop on making your own bookmark. Free, booking required.
L’événement Biblis en folie — atelier de création numérique Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Trouville
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