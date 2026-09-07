Biblis en folie — atelier de création numérique La Médiathèque Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Biblis en folie — atelier de création numérique

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Samedi 3 octobre à 10 h 30, la Médiathèque de Trouville-sur-Mer fête Biblis en folie : initiation à la création numérique et fabrication de son propre marque-page. Gratuit, sur réservation.

Le temps d’un samedi matin, la Médiathèque de Trouville-sur-Mer participe à Biblis en folie et ouvre ses portes à la création numérique.

Les participants s’initient aux outils de fabrication numérique et repartent avec leur propre marque-page, réalisé sur place.

Une découverte accessible à tous, à partager en famille ou entre curieux.

Infos pratiques

– Date : samedi 3 octobre 2026

– Horaire : 10 h 30

– Lieu : La Médiathèque, place Maréchal Foch

– Tarif : gratuit

– Réservation : indispensable au 02 50 31 00 23 .

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23

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English : Biblis en folie — atelier de création numérique

On Saturday 3 October at 10.30 am, the Trouville-sur-Mer Media Centre is hosting ‘Biblis en folie’: an introduction to digital creativity and a workshop on making your own bookmark. Free, booking required.

L’événement Biblis en folie — atelier de création numérique Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Trouville