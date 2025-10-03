Biblis en folie Atelier d’écriture Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Début : 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-03 16:00:00

2025-10-03

Dans le cadre de « Biblis en folie », venez vous exprimer à l’atelier d’écriture.

“Garder, recycler, réparer” nous jouerons avec ces mots, nous les recyclerons, nous composerons des textes que nous essayerons de ne pas jeter dans l’oubli.

Rejoignez-nous !

Atelier gratuit pour ado/adulte. .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr

