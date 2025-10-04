Biblis en folie Atelier d’écriture Saint-Michel-de-Bannières

Bourg Saint-Michel-de-Bannières Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Un accueil gourmand vous permet de découvrir la médiathèque numérique du Lot. Atelier d’écriture sur le thème du rire animé par Colette Beyssen-Laprévôte.

Tout public .

Bourg Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie +33 6 33 12 26 11

English :

A gourmet welcome to the Lot digital media library

German :

Bei einem Empfang mit Gaumenfreuden können Sie die digitale Mediathek des Lot kennenlernen

Italiano :

Un benvenuto gastronomico alla mediateca digitale Lot

Espanol :

Una bienvenida gourmet a la mediateca digital Lot

L’événement Biblis en folie Atelier d’écriture Saint-Michel-de-Bannières a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Vallée de la Dordogne