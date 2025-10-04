Biblis en folie atelier land art Quartier Livres Bibliothèque La Clayette
Quartier Livres Bibliothèque 1 bis passage du vieux Moulin La Clayette Saône-et-Loire
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Biblis en folie, c’est la fête des bibliothèques ! A cette occasion venez réaliser une œuvre collectif avec des matériaux naturels (bois, feuilles, fleurs, cailloux..) lors de l’atelier land art.
Atelier créatif gratuit pour tous à partir de 5 ans. .
Quartier Livres Bibliothèque 1 bis passage du vieux Moulin La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
L’événement Biblis en folie atelier land art La Clayette a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)