Biblis en folie auriez-vous eu votre certificat d’étude ? Floirac

Biblis en folie auriez-vous eu votre certificat d’étude ?
place de la mairie Floirac Lot
Début : 2025-10-03 14:00:00
2025-10-03
Testez vos connaissances avec le certificat d’études du début du XXe siècle, grâce à une exposition du Pays d’Art et d’Histoire
Tout public
place de la mairie Floirac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 27 20 80
English :
Test your knowledge of the early 20th-century school-leaving certificate, thanks to an exhibition by the Pays d?Art et d?Histoire
Open to all
German :
Testen Sie Ihr Wissen mit dem Schulzeugnis vom Anfang des 20. Jahrhunderts, dank einer Ausstellung des Pays d’Art et d’Histoire
Für alle Altersgruppen
Italiano :
Mettete alla prova la vostra conoscenza del diploma di maturità dell’inizio del XX secolo grazie a una mostra del Pays d’Art et d’Histoire
Aperta al pubblico
Espanol :
Ponga a prueba sus conocimientos sobre el certificado de fin de estudios de principios del siglo XX, gracias a una exposición del Pays d’Art et d’Histoire
Abierta al público
