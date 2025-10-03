Biblis en folie auriez-vous eu votre certificat d’étude ? Floirac

Biblis en folie auriez-vous eu votre certificat d’étude ? Floirac vendredi 3 octobre 2025.

Biblis en folie auriez-vous eu votre certificat d’étude ?

place de la mairie Floirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-03 14:00:00

2025-10-03

Testez vos connaissances avec le certificat d’études du début du XXe siècle, grâce à une exposition du Pays d’Art et d’Histoire

Tout public

place de la mairie Floirac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 27 20 80

English :

Test your knowledge of the early 20th-century school-leaving certificate, thanks to an exhibition by the Pays d?Art et d?Histoire

Open to all

German :

Testen Sie Ihr Wissen mit dem Schulzeugnis vom Anfang des 20. Jahrhunderts, dank einer Ausstellung des Pays d’Art et d’Histoire

Für alle Altersgruppen

Italiano :

Mettete alla prova la vostra conoscenza del diploma di maturità dell’inizio del XX secolo grazie a una mostra del Pays d’Art et d’Histoire

Aperta al pubblico

Espanol :

Ponga a prueba sus conocimientos sobre el certificado de fin de estudios de principios del siglo XX, gracias a una exposición del Pays d’Art et d’Histoire

Abierta al público

