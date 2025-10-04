Biblis en folie avec la Bib-Mobile ! Arrêt Saint-Roman-de-Bellet Nice

Biblis en folie avec la Bib-Mobile ! Arrêt Saint-Roman-de-Bellet Nice samedi 4 octobre 2025.

Biblis en folie avec la Bib-Mobile ! Samedi 4 octobre, 10h00 Arrêt Saint-Roman-de-Bellet Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Un festival d’animations autour du livre avec Pauline, Frédérique et Pascal

Participez à une matinée festive avec des animations originales autour du livre, de la lecture, mais aussi du jeu et de la créativité.

Au programme : Puissance 4, Mikado, jeux de palets, échecs géant…

Arrêt Saint-Roman-de-Bellet Saint Roman de Bellet 06200 Nice Nice 06284 Bellet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bibliothèques municipales de Nice