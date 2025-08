Biblis en folie Bain sonore La Fouillade

Biblis en folie Bain sonore La Fouillade samedi 4 octobre 2025.

Biblis en folie Bain sonore

La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Venez vivre une expérience inédite avec Sharon Evans, musicienne et conteuse.

Le bain sonore qu’elle propose est une séance de relaxation profonde qui utilise les vibrations sonores d’instruments venus d’ailleurs. Il permet de se détendre, de libérer les tensions.

Pour plus de confort, pensez à amener votre tapis de gym.

Public adulte sur inscription .

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 87 64 58 45

English :

Come and enjoy a unique experience with Sharon Evans, musician and storyteller.

German :

Erleben Sie eine ganz neue Erfahrung mit der Musikerin und Geschichtenerzählerin Sharon Evans.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza unica con Sharon Evans, musicista e narratrice.

Espanol :

Venga a disfrutar de una experiencia única con Sharon Evans, músico y cuentacuentos.

L’événement Biblis en folie Bain sonore La Fouillade a été mis à jour le 2025-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)