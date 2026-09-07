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AGENDA · Porte des Pierres Dorées

Biblis en folie, Bibliothèque municipale, Porte des Pierres Dorées

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Porte des Pierres Dorées

Biblis en folie, Bibliothèque municipale, Porte des Pierres Dorées

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
Place de la Fontaine 69400 Porte des Pierres Dorées
Ville
69400 Porte des Pierres Dorées
Département
Rhône

Biblis en folie Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Plusieurs ateliers créatifs pour les 6/10 ans.

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Biblis en folie 2026

©mairie

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