Biblis en folie, Bibliothèque municipale, Porte des Pierres Dorées
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Porte des Pierres Dorées
Informations pratiques
Biblis en folie Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Plusieurs ateliers créatifs pour les 6/10 ans.
Bibliothèque municipale Place de la Fontaine 69400 Porte des Pierres Dorées Porte des Pierres Dorées 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474688981 [{« type »: « phone », « value »: « 04 »}, {« type »: « phone », « value »: « 74 »}, {« type »: « phone », « value »: « 68 »}, {« type »: « phone », « value »: « 89 »}, {« type »: « phone », « value »: « 81 »}]
Biblis en folie 2026
©mairie
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