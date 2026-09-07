Biblis en folie, Bibliothèque municipale, Porte des Pierres Dorées

Informations pratiques

Biblis en folie Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Plusieurs ateliers créatifs pour les 6/10 ans.

Bibliothèque municipale Place de la Fontaine 69400 Porte des Pierres Dorées Porte des Pierres Dorées 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474688981 [{« type »: « phone », « value »: « 04 »}, {« type »: « phone », « value »: « 74 »}, {« type »: « phone », « value »: « 68 »}, {« type »: « phone », « value »: « 89 »}, {« type »: « phone », « value »: « 81 »}]

Biblis en folie 2026

©mairie