Biblis en folie Biblis numériques Place de l’Église Étalondes

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-03 12:00:00

2025-10-03

Gratuit

Présentation, accompagnement et inscription aux ressources numériques, en accès libre aux horaires d’ouverture. .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88

