BIBLIS EN FOLIE Blindtest sur les dessins animés des années 80 Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

BIBLIS EN FOLIE Blindtest sur les dessins animés des années 80

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

A partir de 3 ans. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : BIBLIS EN FOLIE Blindtest sur les dessins animés des années 80

L’événement BIBLIS EN FOLIE Blindtest sur les dessins animés des années 80 Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux