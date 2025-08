Biblis en folie Cabaret de lectures « Chère chair ou comment habiter sa viande », par L’homme qui lit tout Villefranche-de-Rouergue

Biblis en folie Cabaret de lectures « Chère chair ou comment habiter sa viande », par L’homme qui lit tout Villefranche-de-Rouergue dimanche 5 octobre 2025.

19 Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Dimanche 2025-10-05

Jean Emile Roturier assemble des bribes, des bouts, quelques textes chéris, des enregistrements et des bricolages sonores pour nous offrir un véritable florilège de lectures, de chair et d’esprit.

A partir de 12 ans. .

Jean Emile Roturier assembles snippets, bits and pieces, a few cherished texts, recordings and sound bricolages to offer us a veritable anthology of readings, flesh and spirit.

Jean Emile Roturier fügt Schnipsel, Fetzen, einige liebgewonnene Texte, Aufnahmen und Klangbasteleien zusammen, um uns ein wahres Sammelsurium an Lesungen, Fleisch und Geist zu bieten.

Jean Emile Roturier assembla frammenti, pezzi, alcuni testi cari, registrazioni e bricolage sonori per offrirci una vera e propria antologia di letture, carne e spirito.

Jean Emile Roturier reúne retazos, fragmentos, algunos textos preciados, grabaciones y bricolajes sonoros para ofrecernos una verdadera antología de lecturas, carne y espíritu.

