Biblis en folie Causerie musicale Rue de la Poste Plouër-sur-Rance vendredi 3 octobre 2025.
Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03 20:30:00
2025-10-03
Round about Mancini
Er Jazz Trio Concert-conférence, proposé par le Er Jazz Trio, autour d’Henry Mancini, compositeur de plus de 200 B.O de films et séries télévisées dont la Panthère rose
Eric Richard au piano, Marion Pacaud à la contrebasse et Patrick Jouannic à la batterie rendent hommage à cet artiste qui aimait entre autres le swing, les belles mélodies et le son vintage… .
Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20
