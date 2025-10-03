Biblis en folie Causerie musicale Rue de la Poste Plouër-sur-Rance

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

Round about Mancini

Er Jazz Trio Concert-conférence, proposé par le Er Jazz Trio, autour d’Henry Mancini, compositeur de plus de 200 B.O de films et séries télévisées dont la Panthère rose

Eric Richard au piano, Marion Pacaud à la contrebasse et Patrick Jouannic à la batterie rendent hommage à cet artiste qui aimait entre autres le swing, les belles mélodies et le son vintage… .

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

