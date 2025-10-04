Biblis en folie Cavagnac des femmes, des hommes, un patrimoine Cavagnac

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, découvrez l’exposition-photos, visible jusqu’en 2026. Les habitants de Cavagnac mettent à l’honneur la vie locale sous l’objectif de Donatien Rousseau

Verre de l’amitié offert

Tout public .

514 route de Saint Parvy Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 16 03

English :

As part of the bicentenary of photography, discover the photo exhibition, on view until 2026

German :

Entdecken Sie im Rahmen des 200-jährigen Jubiläums der Fotografie die Fotoausstellung, die bis 2026 zu sehen ist

Italiano :

Nell’ambito del bicentenario della fotografia, scoprite la mostra fotografica, in programma fino al 2026

Espanol :

En el marco del bicentenario de la fotografía, descubra la exposición fotográfica, abierta hasta 2026

