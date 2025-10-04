Biblis en folie Cavagnac des femmes, des hommes, un patrimoine Cavagnac
Biblis en folie Cavagnac des femmes, des hommes, un patrimoine Cavagnac samedi 4 octobre 2025.
514 route de Saint Parvy Cavagnac Lot
2025-10-04 14:00:00
2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, découvrez l’exposition-photos, visible jusqu’en 2026. Les habitants de Cavagnac mettent à l’honneur la vie locale sous l’objectif de Donatien Rousseau
Verre de l’amitié offert
Tout public .
English :
As part of the bicentenary of photography, discover the photo exhibition, on view until 2026
German :
Entdecken Sie im Rahmen des 200-jährigen Jubiläums der Fotografie die Fotoausstellung, die bis 2026 zu sehen ist
Italiano :
Nell’ambito del bicentenario della fotografia, scoprite la mostra fotografica, in programma fino al 2026
Espanol :
En el marco del bicentenario de la fotografía, descubra la exposición fotográfica, abierta hasta 2026
