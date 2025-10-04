Biblis en folie chasse au trésor Rue du Général de Gaulle Saint-Briac-sur-Mer

Rue du Général de Gaulle Parc des Tourelles Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

La médiathèque se balade dans le cadre de » Biblis en Folie « .

Rejoignez-nous pour une déambulation ludique sous la forme d’un grand jeu familial !

Venez découvrir les nombreuses facettes d’une médiathèque tout en vous amusant.

Rendez-vous au Parc des Tourelles. .

