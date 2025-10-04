Biblis en folie Cinéma Bibliothèque municipale Dinan
Biblis en folie Cinéma Bibliothèque municipale Dinan samedi 4 octobre 2025.
Biblis en folie Cinéma
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-04 16:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Projection de deux courts-métrages, en partenariat avec le Festival Films Courts de Dinan
Salle Mathurin-Monier, public ados-adultes .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Biblis en folie Cinéma Dinan a été mis à jour le 2025-09-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme