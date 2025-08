Biblis en folie Concert « Chansons de femmes et d’arbres » Duo Diod Salles-Courbatiès

Biblis en folie Concert « Chansons de femmes et d’arbres » Duo Diod

Salles-Courbatiès

Gratuit

Début : Samedi 2025-10-05

Emilie Cadiou et Aude Bouttard célèbrent les femmes, les arbres et la nature dans un concert intimiste, poétique et sensible.

S’accompagnant à l’accordéon et à la contrebasse, ce duo interprète un répertoire où se mêlent compositions personnelles et chansons empruntées à Dick Annegarn, Georges Brassens, Elisa Caron ou encore Brigitte Fontaine.

Rendez-vous proposé par les bibliothécaires de Salles-Courbatières en lien avec la fête de l’arbre organisée par la mairie les 4 et 5 octobre. Repli proposé en intérieur en cas de mauvais temps. .

Le Bourg, 1095 Rte. de la Diège Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 63 93

English :

Emilie Cadiou and Aude Bouttard celebrate women, trees and nature in an intimate, poetic and sensitive concert.

German :

Emilie Cadiou und Aude Bouttard feiern die Frauen, die Bäume und die Natur in einem intimen, poetischen und sensiblen Konzert.

Italiano :

Emilie Cadiou e Aude Bouttard celebrano le donne, gli alberi e la natura in un concerto intimo, poetico e sensibile.

Espanol :

Emilie Cadiou y Aude Bouttard celebran a las mujeres, los árboles y la naturaleza en un concierto íntimo, poético y sensible.

