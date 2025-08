Biblis en folie Concert de « Forró do Sol » Villefranche-de-Rouergue

Biblis en folie Concert de « Forró do Sol » Villefranche-de-Rouergue dimanche 5 octobre 2025.

Biblis en folie Concert de « Forró do Sol »

19 Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Dimanche 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Forró do Sol revisite les standarts de la musique traditionnelle du nordeste brésilien.

Laissez-vous guider par les harmonies chaudes de la guitare se baladant sur les rythmes pulsés des percussions brésiliennes. Un concert haut en couleurs qui vous fera traverser tous les courants de cette musique populaire.

Tout public .

19 Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45

English :

Forró do Sol revisits the standards of traditional music from northeastern Brazil.

German :

Forró do Sol besucht die Standards der traditionellen Musik des brasilianischen Nordostens neu.

Italiano :

Il Forró do Sol rivisita gli standard della musica tradizionale del nord-est del Brasile.

Espanol :

Forró do Sol revisita los estándares de la música tradicional del nordeste de Brasil.

