Biblis en folie Concert Début de bal ! Médiathèque François Mitterrand Argentan

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 16:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Trio vocal polyphonique féminin accompagné d’une guitare rythmée, avec un répertoire de chansons françaises, Début de bal vous donnera matière à penser, à rire et à rêver !

Entre dérision, questions de genre et philosophie joyeuse, Début de bal est une entité résolument optimiste qu’aucuns des tumultes de la vie ne sauraient ébranler. Avec elle, on aborde les sujets qui fâchent, mais avec fantaisie.

Emeline Bertrand déniche des pépites de la chanson française au chant

Nathalie Tomczyk à la poésie de ses origines slaves au chant, au violon et aux petites percussions

Marie Veston farouchement entichée de terroir et d’ornements tous azimuts au chant

Jean-Paul Trasfi dandy délicat au doigté galopant et à l’écoute aiguisée à la guitare .

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

