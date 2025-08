Biblis en folie Concert dessiné, par Léa Anaïs Machado et Pierre-Antoine Naline Les Pinatas Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Samedi 2025-10-04

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Grâce à un dispositif vidéo en direct, le public est amené à se laisser porter par l’esquisse au rythme de la musique pour découvrir de véritables tableaux sonores.

Une invitation à regarder la musique et à entendre l’image, plongé dans un univers poétique où se mêlent le végétal, l’animal, le minéral et l’humain.

Tout public .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 87 64 58 45

English :

Thanks to a live video system, the audience is invited to follow the sketches to the rhythm of the music, discovering real sound tableaux.

German :

Mithilfe eines Live-Videogeräts wird das Publikum dazu gebracht, sich im Rhythmus der Musik durch die Skizze treiben zu lassen, um echte Klanggemälde zu entdecken.

Italiano :

Grazie a un sistema video live, il pubblico può lasciarsi trasportare dagli sketch a ritmo di musica, scoprendo veri e propri tableaux sonori.

Espanol :

Gracias a un sistema de vídeo en directo, el público puede dejarse llevar por los sketches al ritmo de la música, descubriendo verdaderos retablos sonoros.

