Biblis en folie Concert Bibliothèque municipale Dinan
Biblis en folie Concert Bibliothèque municipale Dinan vendredi 3 octobre 2025.
Biblis en folie Concert
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-03 19:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Passion piano
Standards de jazz avec Thelonious Monk, Wayne Shooter, John Coltrane, Benny Golson, Duke Ellington. Duo piano-contrebasse avec Dexter Goldberg et Duy-Linh Nguyen.
Salle Mathurin Monier
Tout public | Sur inscription à partir du mardi 30 septembre .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Biblis en folie Concert Dinan a été mis à jour le 2025-09-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme